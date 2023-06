Trump verdacht van 37 strafbare feiten, blijkt uit aanklacht

Het Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft de aanklachten tegen oud-president Donald Trump openbaar gemaakt. Hij wordt verdacht van 37 strafbare feiten, waaronder het achterhouden van geheime documenten en het tegenwerken van strafrechtelijk onderzoek.

In de rechtbankdocumenten staat dat Trump tijdens zijn presidentschap honderden geheime documenten in kartonnen dozen bewaarde. Bij zijn vertrek uit het Witte Huis liet hij dozen verhuizen naar zijn buitenhuis en privéclub in Florida, Mar-a-Lago, waar tienduizenden gasten per jaar over de vloer komen. Daar werden de dozen bewaard in onder meer zijn slaapkamer, een badkamer, een feestzaal, een kantoor en een bezemkast. De secret service, die Trump ook na zijn presidentschap bleef beveiligen, wist volgens het OM niet dat de paperassen in Mar-a-Lago lagen.

De documenten bevatten geheime informatie van de Amerikaanse overheid tot op het hoogste niveau. Ze gaan over de defensiestrategie, wapens en de nucleaire capaciteiten van de VS, maar ook over de Amerikaanse kwetsbaarheden bij een aanval op het land of bondgenoten. Het OM schrijft dat het ongeoorloofd vrijgeven van die informatie of delen daarvan de nationale veiligheid van de VS in gevaar brengt.

Bij de aanklacht zijn foto's gevoegd die laten zien hoe de documenten waren opgeslagen: