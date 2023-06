Ook in hoger beroep hoogst mogelijke straf geëist tegen 'godfather van Oss'

Het Openbaar Ministerie heeft in het hoger beroep tegen de veronderstelde drugs- en wapenhandelaar Martien R. uit Oss opnieuw zestien jaar cel geëist. Dat is de hoogst mogelijke straf voor de feiten waarvan hij wordt verdacht.

De strafeis is gelijk aan de eis die het OM in 2021 bij de rechtbank in Den Bosch deed. De rechtbank ging daar destijds in mee, maar R., ook wel de godfather van Oss genoemd, ging in hoger beroep.

Tegen twaalf medeverdachten, onder wie tien directe familieleden van R., klonken vandaag na een meer dan negen uur durend betoog strafeisen tot tien jaar en acht maanden. Tijdens de zitting keerden sommige verdachten vroegtijdig terug naar hun cel omdat ze het te lang vonden duren, schrijft Omroep Brabant.

Drugs, geld en wapens

De bende van R. werd in 2019 opgerold tijdens de grootscheepse politieactie Operatie Alfa. Een arrestatieteam reed R. klem bij het woonwagenkamp in Oss. Bij dagenlange doorzoekingen op het kamp en andere plekken vond de politie grote hoeveelheden drugs, tonnen aan contanten en een enorm wapenarsenaal. De kalasjnikovs, handgranaten en ander wapentuig zaten onder meer verstopt in ondergrondse ruimtes die met camera's werden bewaakt.

Vorige maand werd in de omvangrijke strafzaak nog een wrakingsverzoek afgewezen. Advocaat Jan-Hein Kuijpers had om nieuwe rechters gevraagd, omdat het gerechtshof in Den Bosch volgens hem de schijn van vooringenomenheid had gewekt. Hij kwam tot die conclusie omdat het hof afgelopen najaar besloot een agent te verhoren via een videoverbinding omdat hij op Curaçao woont, maar de advocaten van R. hier niet over had ingelicht.

Wanneer het gerechtshof uitspraak doet in de zaak is nog niet bekend.