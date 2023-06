De deal, reacties, vragen: het EU-migratieakkoord in een notendop

Na jaren van verwijten over en weer en moeizame onderhandelingen was er gisteravond opeens een doorbraak: 27 Europese ministers van Asiel en Migratie konden opgelucht bekendmaken dat ze een migratiedeal hadden gesloten, over de opvang, de verdeling en het terugsturen van migranten.

Maar is er precies geregeld? Hieronder de belangrijkste afspraken, de reacties en wat er nog niet is geregeld.

De afspraken

De eerste afspraak gaat over de zogenoemde grensprocedure . Die procedure moet gaan gelden voor alle asielzoekers die aankomen zonder papieren en voor mensen die weinig kans maken op asiel. De afspraak: als ze uit relatief veilige landen komen (zoals Marokko of Algerije) worden ze vastgezet in speciale centra. In de versnelde procedure wordt gekeken of ze toch recht hebben op asiel. Als dat niet zo is, worden ze teruggestuurd.

. Die procedure moet gaan gelden voor alle asielzoekers die aankomen zonder papieren en voor mensen die weinig kans maken op asiel. De afspraak: als ze uit relatief veilige landen komen (zoals Marokko of Algerije) worden ze vastgezet in speciale centra. In de versnelde procedure wordt gekeken of ze toch recht hebben op asiel. Als dat niet zo is, worden ze teruggestuurd. De versnelde procedure moet voorkomen dat het elders, bijvoorbeeld in Ter Apel, te druk wordt. En het moet asielzoekers ontmoedigen om überhaupt nog naar Europa te komen.

De tweede afspraak gaat over de verdeling van asielzoekers . Landen krijgen nu te maken met 'verplichte solidariteit': ze moeten migranten overnemen uit 'aankomstlanden' als Italië en Griekenland. Ze kunnen er ook voor kiezen om dat niet te doen, maar dan moet er 20.000 euro betaald worden voor elke migrant die niet wordt overgenomen. Dat bedrag gaat dan naar de landen waar de meeste migranten aankomen. In theorie kunnen alle landen aanspraak maken op deze procedure.

. Landen krijgen nu te maken met 'verplichte solidariteit': ze moeten migranten overnemen uit 'aankomstlanden' als Italië en Griekenland. Ze kunnen er ook voor kiezen om dat niet te doen, maar dan moet er 20.000 euro betaald worden voor elke migrant die niet wordt overgenomen. Dat bedrag gaat dan naar de landen waar de meeste migranten aankomen. In theorie kunnen alle landen aanspraak maken op deze procedure. De landen moesten het ook eens worden over de vraag waar de afgewezen migranten naartoe moeten. Afgesproken is dat ze in principe teruggestuurd worden naar een land waarmee ze een band hebben, zoals hun geboorteland. Maar als dat niet kan, is terugsturen naar een ander land ook mogelijk, zoals een land in Noord-Afrika waar ze op een boot zijn gestapt.

Bekijk hier welke routes naar Europa migranten veel gebruiken: