Uitschakeling Sporting, Basel en Kopenhagen goed nieuws voor PSV

Het goede nieuws was met de zege op Rosenborg (2-0) en kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League nog niet op voor PSV. Dankzij gunstige resultaten op de andere velden zitten de Eindhovenaren vrijdag tijdens de loting voor de groepsfase van de Europa League in pot 1.

In pot 1 zitten de twaalf ploegen die de afgelopen vijf seizoenen het best gepresteerd hebben in Europese clubtoernooien, vaak zijn dit dan ook de sterkst mogelijke tegenstanders. PSV ontloopt die ploegen nu, omdat slechts één ploeg uit elke pot in een groep belandt.

PSV heeft zijn plek in pot 1, waarin ook onder meer Arsenal, Tottenham Hotspur, AS Roma en Napoli zitten, te danken aan de uitschakeling van FC Basel, FC Kopenhagen en Sporting Club de Portugal.

Het Basel van Ricky van Wolfswinkel ging in eigen huis met 3-1 onderuit tegen CSKA Sofia, waar Jurgen Mattheij de 90 minuten vol maakte. FC Kopenhagen werd uitgeschakeld door Rijeka (0-1) en Sporting ging op eigen veld met 1-4 onderuit tegen LASK Linz.