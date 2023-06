Wetenschapper VS na 100 dagen in capsule op zeebodem weer boven water

Een Amerikaanse biomedisch onderzoeker is na een verblijf van honderd dagen in een klein onderwaterhotel op negen meter diepte weer boven water gekomen. De 55-jarige Joseph Dituri woonde onder water voor de kust van Florida, in de lagune Key Largo, om te onderzoeken hoe het lichaam reageert op hoge luchtdruk. Zijn 'hotelkamer' mat tien vierkante meter.

De meeste onderzeeboten gebruiken een technologie om zich aan te passen aan de verhoogde druk onder water. De onderwatercabine waarin Dituri verbleef, deed dat niet. In de capsule, Jules' Undersea Lodge genaamd, is de luchtdruk ongeveer twee keer zo hoog als aan de oppervlakte, vanwege de druk van het water op de ruimte.

Eiwitrijk dieet

Dituri volgde een eiwitrijk dieet met veel zalm en eieren die hij met een magnetron opwarmde. Om fysiek fit te blijven deed hij oefeningen met weerstandsbanden en push-ups.

De oud-marineofficier en wetenschapper brak met zijn verblijf een maand geleden al het wereldrecord voor leven onder water. Dat stond op naam van twee professoren, die het ruim 73 dagen volhielden. Toch bleef Dituri na het behalen van zijn wereldrecord op de zeebodem. Op zijn Instagram-account zei hij dat zijn missie nog niet voorbij was.

Toen hij het record verbrak, maakten we deze video van Dituri. Daarin vertelt hij wat hij onder water het meest mist: