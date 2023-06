Kooij buigt in Buchten weer voor Mareczko, Jumbo-sprinter leidt wel in ZLM Tour

Jakub Mareczko heeft de tweede etappe in de ZLM Tour gewonnen. De Italiaanse sprinter uit de Alpecin-ploeg was na 184 vlakke kilometers tussen Schijndel en Buchten de rapste in de massasprint.

Olav Kooij (Jumbo-Visma) werd tweede en nam via bonificatieseconden de leiderstrui over van Nils Eekhoff (DSM).

Massasprint onvermijdelijk

Na de eerste zege in de geschiedenis van de ploeg probeerde Tour de Tietema-Unibet het vandaag opnieuw. De Friese hardrijder Hartthijs de Vries sloop namelijk mee met een kopgroep van zeven, die in totaal zo'n 4,5 minuut pakte.

Vlak na de eerste doorkomst in Buchten (met nog zo'n 40 kilometer te gaan) werden de koplopers echter al teruggepakt door het peloton en in de vier bochtige rondjes door Buchten was al snel duidelijk dat een massasprint onvermijdelijk was.