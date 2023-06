Nooit meer 'klimaatspijbelen', Greta Thunberg haalt diploma

Op een foto van haar 251ste schoolstaking is Thunberg te zien met een studentmössa, de traditionele pet die geslaagden in Zweden dragen. Op Instagram memoreert ze de eerste keer dat ze spijbelde om te protesteren tegen klimaatverandering. "Ik kon toen niet bevroeden dat het überhaupt ergens toe zou leiden."

Thunberg begon in 2018 op vrijdagen te spijbelen van school om bij het Zweedse parlement in Stockholm actie te voeren. Haar 'skolstrejk' haalde al snel de media en was de inspiratie voor wat uitgroeide tot de grote protestbeweging Fridays For Future van scholieren wereldwijd.

De jonge Zweedse werd een gezicht van de klimaatbeweging en nam een tussenjaar om internationale conferenties en klimaattoppen te bezoeken. Haar vurige toespraak voor wereldleiders bij een bijeenkomst van de Verenigde Naties in 2019 ging het hele internet over. In datzelfde jaar werd ze door het Amerikaanse tijdschrift Time uitgeroepen tot persoon van het jaar.

"Hoe durven jullie?", beet Thunberg de wereldleiders destijds toe: