Formaties in de provincies vergen flink meer tijd

De formatie van nieuwe provinciebesturen gaat een stuk langer duren dan vier jaar geleden. In 2019 was rond deze tijd al in acht provincies een akkoord bereikt over een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Gelderland maakte destijds op 11 mei als eerste bekend dat het college rond was, kort daarop gevolgd door Drenthe, Groningen, Utrecht en Zeeland. Nu is dat er pas één: in Limburg wordt vanavond de nieuwe coalitie gepresenteerd. BBB, CDA, VVD, PvdA en SP zijn het als eerste in Nederland eens geworden over een collegeprogramma voor de komende vier jaar.

In de andere provincies is nog geen datum genoemd. In het algemeen is de ambitie van formerende partijen om er voor de zomervakantie uit te zijn, maar het is duidelijk dat in veel provincies een forse kloof overbrugd moet worden, vooral op het thema stikstof. Waar BBB aan tafel zit met GroenLinks of de PvdA is vermoedelijk veel tijd nodig om het eens te worden over het landbouwbeleid en de aanpak van de stikstofcrisis.

Eis om transparantie

Hoe het echt gaat aan de onderhandelingstafels weten we niet, omdat vrijwel overal radiostilte is afgekondigd. In sommige provincies gaat af en toe een voortgangsbericht naar Provinciale Staten of wordt de regionale pers op hoofdlijnen bijgepraat. Daarbij wordt doorgaans uitgestraald dat de gesprekken 'openhartig' of 'constructief' zijn.

Maar er zijn ook provincies waar de luiken totaal gesloten blijven. Dat leidt tot ergernis bij partijen die niet betrokken zijn bij de formatie. In Friesland en Noord-Brabant bijvoorbeeld wordt hardop gevraagd om meer transparantie over de gesprekken.

BBB heeft in alle provincies behalve één het voortouw. De uitzondering is Utrecht, waar de partij buitenspel is gezet. Opvallend is dat er met BBB coalities in de maak zijn van heel verschillende signatuur: in twee provincies doemt een centrumlinks bestuur op, in drie gaat men 'over rechts'. Zes provincies lijken af te stevenen op een breed samengesteld college van Gedeputeerde Staten.