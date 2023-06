Franse voedselbedrijven beloven prijzen te verlagen na druk overheid

Voedingsproducenten in Frankrijk gaan hun prijzen verlagen om de inflatie te beteugelen. Volgens minister van Financiën Bruno Le Maire heeft hij daarover afspraken gemaakt met 75 grote bedrijven, die vanaf volgende maand de prijzen van honderden producten zullen verlagen.

Onder meer pasta, gevogelte en olie worden goedkoper, zei Le Maire tegen BFM TV. Volgende week komt de minister met een precieze lijst van producten. "De prijzen van bepaalde producten zullen vanaf juli dalen. En er zullen controles zijn en sancties voor degenen die zich niet aan de regels houden." Het zou gaan om prijsverlagingen tot wel 10 procent.

Welke bedrijven precies beloftes hebben gedaan, is niet duidelijk. Het gaat om de grootste producenten van het land, die samen 80 procent van alle voeding maken die Fransen consumeren. "Als een van deze multinationals het spel niet meespeelt, zal zijn naam publiek worden onthuld", dreigde Le Maire. "Vertrouwen is goed, controles zijn beter."

Unilever liet aan Reuters weten dat het een van de bedrijven is die bij de gesprekken betrokken is. "We zijn inderdaad in gesprek met het ministerie en alle belanghebbenden, waaronder winkelketens, om te achterhalen wat de beste manier is om de koopkracht van de Fransen te dienen, in de context van de hoge inflatie", zei een woordvoerder van het Britse voedselconcern.

Hongarije

De Franse maatregelen hingen al een tijdje in de lucht vanwege de hoge prijzen. In mei stegen de voedselprijzen nog met 14 procent. Le Maire drong daarom al langere tijd aan bij de supermarkten en fabrikanten om hun prijzeb te verlagen. Hij dreigde vorige maand bijvoorbeeld al met belastingmaatregelen om de winsten van voedingsbedrijven af te romen als ze niet in gesprek wilden gaan.

Eerder ging Hongarije nog een stap verder. Daar legde de staat verplichte prijsverlagingen op aan supermarktketens voor bepaalde basisproducten. Op die manier probeert het land de hoogste inflatie van de Europe Unie af te remmen.

Ook in Nederland is de inflatie nog altijd hoog, met de voedselprijzen als grote aanjager. In mei werd alles gemiddeld 6,1 procent duurder. Toch lijkt ingrijpen - zoals in Frankrijk en Hongarije gebeurt - hier vooralsnog niet aan de orde.