Arsenal klopt Liverpool na penalty's en bereikt laatste acht in League Cup

Arsenal heeft zich ten koste van Liverpool geplaatst voor de kwartfinales van de League Cup. Nadat de reguliere speeltijd zonder doelpunten was geëindigd, namen de Londenaren de strafschoppen beter.

Het was al de derde keer in drie weken dat de teams elkaar troffen. Arsenal won het duel om de Supercup (na penalty's) en maandag was Liverpool in de Premier League met 3-1 te sterk.

Dit keer kwamen grotendeels reservespelers in actie. Virgil van Dijk en Mo Salah waren nog wel bekende namen die bij Liverpool aan de aftrap stonden.