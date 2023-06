Nederlands meisje Annecy stabiel en buiten levensgevaar

Het Nederlandse kind dat gisteren gewond raakte bij een steekpartij in Annecy in Frankrijk, is niet meer in levensgevaar. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de toestand van het meisje stabiel is, zonder verder in details te treden. De Franse premier Borne zei eerder vandaag dat ook de drie andere gewonde kinderen stabiel zijn.

Het Nederlandse meisje, van bijna twee, ligt in een ziekenhuis in de Zwitserse stad Genève. Dat ligt zo'n 40 kilometer ten noorden van Annecy. Het kind en haar ouders hebben daar bezoek gehad van de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland.

Minister Hoekstra zegt op Twitter dat hij opgelucht is over de update over de toestand van het meisje. "We staan ze zo goed mogelijk bij in deze moeilijke tijd", schrijft hij over het gezin.

Mesaanval in speeltuin

Gisteren viel een man de kinderen in een speeltuin aan met een mes. De dader verwondde niet alleen de vier jonge kinderen, maar ook een man die hem probeerde tegen te houden.

De aanvaller is een Syrische asielzoeker van 31. Hij is al sinds 2013 in de Europese Unie; eerst in Zweden, later in Frankrijk. Hij zou afgelopen weekend te horen hebben gekregen dat zijn asielaanvraag daar is afgewezen omdat hij eerder asiel in Zweden had gekregen.

Duidelijkheid over het motief van de Syriër is er niet. Hij wordt vooralsnog verdacht van poging tot moord.

Op deze beelden van gisteren is te zien hoe de man met een mes rondrent in de speeltuin: