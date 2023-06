Grafmonument Piet Hein beschadigd door zout, grootschalige restauratie nodig

Het grafmonument van zeevaarder Piet Hein is zwaar beschadigd. In het natuurstenen monument in de Oude Kerk in Delft is zout getrokken waardoor het steen is verkleurd. Ook zitten er scheuren in.

Om het monument te herstellen is een grootschalige renovatie nodig, schrijft Omroep West. Het monument moet uit elkaar worden gehaald en in een bad met speciale vloeistof worden gelegd.

"Daardoor wordt het zout eruit getrokken", legt kerkdirecteur Nyncke Graafland-van den Berg uit. "Het is onduidelijk hoelang dat duurt. Het zou een maand of een half jaar kunnen duren. We denken dat het monument een jaar weg zou kunnen zijn."