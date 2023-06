Emmen uit op wraak tegen Almere: 'Rennen, vliegen, moet gaan stormen hier'

"Onherkenbaar", zo omschreef trainer Dick Lukkien FC Emmen. Dinsdag werd er in de finale van de nacompetitie pijnlijk verloren van Almere City (2-0), maar de Drentenaren laten zich niet voor één gat vangen. Op de eigen Oude Meerdijk moet het zondag in de return (18.00 uur) helemaal anders om tot lijfsbehoud in de eredivisie te komen. Lukkien: "Dit is de ultieme wedstrijd. Dan moeten we ultiem geprepareerd zijn. Vanaf seconde 1 moet het hier gaan stormen." Vrijdagochtend tijdens de training is het warm, maar de spelers niet minder fel. Lukkien kijkt streng toe. "Tegen die zon valt niet te vechten vandaag", zegt hij lachend, met het zweet op zijn voorhoofd. 'We moeten rennen, vliegen, alles geven' Spits Richairo Zivkovic heeft het ook over "stormen". Hij is kort van stof, maar zijn blikt zegt genoeg: Emmen is uit op revanche tegen Almere. "We moeten rennen, vliegen, alles geven. Het besef is er, deze club mag niet degraderen. Daar moeten we alles aan doen." Bekijk hieronder interviews met Dick Lukkien, Richairo Zivkovic en Ole Romeny.

Emmen werd dit seizoen zestiende in de eredivisie. In de eerste ronde van de play-offs trof de ploeg NAC Breda, dat over twee wedstrijden zonder veel problemen aan de kant geschoven werd. Mede daardoor was de sof in Almere voor velen een verrassing. Eerzucht Hoe het ineens misging? Lukkien: "De ene kant van de ploeg wilde vooruit, de andere kant bleef hangen. Dan zijn de afstanden niet op orde. Aan de bal waren we slordig, waardoor Almere benzine kreeg om ons onder druk te zetten." "Maar veel tijd om te rouwen heb je niet", vervolgt de 51-jarige oefenmeester direct. "Dat heb ik na de wedstrijd ook gezegd. We moeten niet voor de waarheid weglopen, we hebben gefaald." Lukkien proeft eerzucht bij zijn spelers. "De ambitie om het te herstellen. Bewustzijn dat het niet goed was, maar ook het gevoel dat het zeker niet gespeeld is."

Ole Romeny (l) na het verloren duel met Almere City - ProShots

Ole Romeny, topscorer bij FC Emmen met 12 doelpunten, onderstreept het gevoel van zijn trainer. Volgend seizoen speelt de aanvaller dan wel bij FC Utrecht, hij wil zijn periode in Drenthe goed afsluiten. "Ik, wij willen deze club in de eredivisie houden." Datzelfde geldt voor Lukkien, die volgend seizoen het al gedegradeerde FC Groningen traint. "Ik ben er langer op gebrand het hier goed af te sluiten. Dat verwacht ik van mijn spelers ook." "We moeten gewoon ons niveau halen - met het publiek erachter - dan is alles mogelijk. Dit stadion heeft ons al vaker geholpen, we hebben magische wedstrijden gespeeld hier. Dus zondag moet het er weer een worden om in te lijsten", aldus Lukkien.