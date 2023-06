Barbara de Loor nieuwe presentator Nederland in Beweging

Barbara de Loor gaat Nederland in Beweging presenteren. Hiermee volgt ze Olga Commandeur op, die 23 jaar lang het gezicht was van het programma, maar in april bekendmaakte te stoppen.

De 49-jarige De Loor is voornamelijk bekend vanwege haar schaatscarrière. Ze specialiseerde zich op de middellange afstanden en werd in 2005 wereldkampioen op de 1.000 meter. Ook is ze ambassadeur van IT4Kids, een stichting die zich inzet voor kinderen in Nederland voor wie sporten niet vanzelfsprekend is vanwege fysieke of financiële uitdagingen.

"Het presenteren van Nederland in Beweging sluit perfect aan op het werk dat ik doe sinds ik ben gestopt met schaatsen: het in beweging brengen van mensen, van jong tot oud", zegt De Loor. Ze zal te zien zijn naast Duco Bauwens, die al sinds 2007 een vast gezicht is bij het programma.

Maar een kwartiertje

Op dit moment is de nieuwe presentator bezig om samen met haar co-presentator nieuwe oefeningen te bedenken. Hierdoor realiseert De Loor zich wat er komt kijken bij het programma dat gericht is op het stimuleren van lichaamsbeweging.

"In dat kwartiertje wil je het zo goed mogelijk doen: de oefeningen moeten voor iedereen uit te voeren zijn, zowel staand als soms met gebruik van een stoel, en je wil alle spiergroepen aandacht geven. Ik verwacht dat de kijker er net zo veel plezier aan gaat beleven als ik nu al doe", zegt De Loor.

De omroepbaas van Max, Jan Slagter, is blij dat De Loor zich bij het programma voegt. "Het is voor jong en oud belangrijk om in beweging te blijven en met de komst van Barbara weet ik zeker dat Nederland van de bank afkomt om de oefeningen te doen."

De Loor is vanaf 4 september te zien.