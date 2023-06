Na twee sets bloedstollend tennis heeft Djokovic geen moeite meer met geblesseerde Alcaraz

Twee sets lang mocht het dat predicaat zeker hebben, maar na een blessure voor de Spanjaard, vroeg in de derde set, was het over voor Alcaraz. Hij won nog maar één game en Djokovic stoomde door naar zijn zevende finale in Parijs, 6-3, 5-7, 6-1, 6-1.

Beide matadoren stonden één keer eerder tegenover elkaar: vorig jaar in de halve finale in Madrid, ook op gravel. Toen trok, toch wel verrassend, Alcaraz aan het langste eind. Een ronde eerder had de nog 19-jarige Spanjaard afgerekend met Rafael Nadal, terwijl hij in de eindstrijd te sterk was voor Alexander Zverev.

Later in het seizoen veroverde Alcaraz bij de US Open in New York zijn eerste grandslamtitel en werd hij de jongste nummer één van de wereld ooit.

Ranglijst

Djokovic had waarschijnlijk de mondiale ranglijst aangevoerd als hij niet door alle coronaperikelen enkele grote toernooien had moeten missen. Bovendien werden er bij het door hem gewonnen Wimbledon vorig jaar geen punten uitgedeeld, omdat Russische en Belarussische tennissers vanwege de inval van Rusland in Oekraïne niet welkom waren in Londen.

Daardoor is de 36-jarige Serviër, die in totaal 387 weken de wereldranglijst aanvoerde, afgezakt naar positie 3 en door een onfortuinlijke loting in de helft bij Alcaraz terechtgekomen. Met als resultaat een halve finale om van te smullen.