Hoger beroep tegen vrijlating verpleegkundige verdacht van sterfgevallen

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijlating van een voormalige verpleegkundige van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA). De man wordt verdacht van betrokkenheid bij een twintigtal sterfgevallen in het ziekenhuis. Het OM wil dat het voorarrest van de man met zestig dagen wordt verlengd.

De man zat sinds 17 april vast, maar de rechter besloot vorige week dat hij het verdere onderzoek in vrijheid mag afwachten. De verdenking was volgens de rechter op dit moment niet sterk genoeg om de man langer vast te houden. Uit verklaringen van getuigen bleek dat er geen "concrete gevallen" zijn waarvan gezegd kan worden dat de verdachte erbij betrokken was.

Het Openbaar Ministerie liet na de vrijlating al weten dat het overwoog in hoger beroep te gaan. "De komende tijd zullen nog meer verklaringen worden opgenomen van mogelijke getuigen. Ook is het onderzoek van de deskundigen naar de medische dossiers nog niet afgerond." Het is nog niet bekend wanneer het hoger beroep wordt behandeld.

Werk op corona-afdeling

Tijdens de coronapandemie werkte de nu 31-jarige man als longverpleegkundige op de corona-afdeling in het ziekenhuis in Assen. Hij voerde volgens het OM, zonder overleg met een arts, medische behandelingen uit bij patiënten die in zijn ogen terminaal waren of ernstig leden.

De verdachte vertelde hierover aan hulpverleners van GGZ Drenthe, die vervolgens besloten een melding te doen bij het ziekenhuis. Hij is daarna op non-actief gesteld.

De man ontkent alle betrokkenheid bij het doden van patiënten. "Cliënt heeft vanaf het begin ontkend zich schuldig te hebben gemaakt aan strafbare feiten, laat staan meerdere levensdelicten. De versie van het ziekenhuis/GGZ wordt door cliënt ontkend", zeiden zijn advocaten vorige week.