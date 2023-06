Publiekstrekker Svitolina niet naar Rosmalen, wildcard Pattinama-Kerkhove

Tennisster Jelina Svitolina heeft zich afgemeld voor de Libéma Open in Rosmalen. De Oekraïense gold als een van de publiekstrekkers van het grastoernooi dat maandag begint. De wildcard van Svitolina gaat nu naar Lesley Pattinama-Kerkhove. De nummer 210 van de wereld is de enige Nederlandse vrouw in het hoofdtoernooi. Vorig jaar werd ze uitgeschakeld in de kwalificaties. Afmeldingen De Libéma Open heeft te maken met diverse afmeldingen. Gisteren trokken Belinda Bencic, Marin Cilic en Felix Auger-Aliassime zich terug. Eerder werd bekend dat Tim van Rijthoven door een blessure zijn titel niet kan verdedigen en ook Botic van de Zandschulp, de hoogst genoteerde Nederlandse speler, kan niet meedoen. Bekijk hieronder hoe Tim van Rijthoven vorig jaar de titel pakte.

Tim van Rijthoven wint het grastoernooi in Rosmalen door in de finale in twee sets af te rekenen met Daniil Medvedev, de nummer twee van de wereld. - NOS

Svitolina voelt zich te vermoeid na haar zegereeks op Roland Garros. In Parijs werd ze dinsdag in de kwartfinales uitgeschakeld. De pupil van de Nederlandse trainer Raemon Sluiter is bezig aan een comeback op de wereldranglijst. Door haar prestaties op Roland Garros stijgt ze van de 192ste naar de 73ste plek op de WTA-ranking. In 2017 was ze nog de nummer drie van de wereld. Doordat ze in oktober vorig jaar moeder werd, kon ze lang niet in actie komen en zakte ze ver weg op de ranglijst.