Van der Zande heeft met zijn Cadillac nu al 'beste geluid' in 24 uur van Le Mans

"Het is de historie, het is het bijzondere karakter van de baan. Het is een stratencircuit, gecombineerd met een permanent racecircuit. De baan is maar één keer per jaar open. De fabrikanten, rijders en fans komen af op dit bijzondere evenement", vertelt Van der Zande over het belang van de race.

Le Mans is de belangrijkste langeafstandsrace van het jaar. De wedstrijd behoort samen met de Formule 1-race in Monaco en de Indianapolis 500 tot de drie belangrijkste autoraces ter wereld. Max Verstappen heeft al vaak gezinspeeld op een stap naar Le Mans na zijn Formule 1-carrière. Tweevoudig Formule 1-kampioen Fernano Alonso won de race al twee keer.

Elke zomer komen de beste autofabrikanten naar het Circuit de la Sarthe om te bewijzen dat zij de snelste en betrouwbaarste auto kunnen maken. Renger van der Zande maakt namens Cadillac kans om de eerste Nederlandse winnaar te worden in de topklasse sinds Jan Lammers in 1988.

24 uur racen over de Franse provinciale weg. Het kan ieder jaar in de 24 uur van Le Mans, die zaterdag om 16.00 uur begint en dit jaar honderd jaar bestaat.

Op Le Mans rijden drie verschillende klassen met auto's door elkaar. In de topklasse rijden supersnelle bolides van fabrieksteams, daaronder zitten twee klassen met goedkopere (en langzamere) auto's van kleine teams en zelfs amateurcoureurs.

Al deze wagens racen tegelijk. Snelle wagens halen dus constant de langzamere bolides in, en aan het einde van de race zijn er drie winnende wagens. Iedere wagen wordt door drie coureurs bestuurd. Zij wisselen elkaar gedurende de 24 uur af achter het stuur.

Honderdste verjaardag

Dit weekend viert de 24 uur van Le Mans zijn honderdste verjaardag. In 1923 werd de eerste race verreden op het Circuit de la Sarthe. In totaal is het de 91ste editie (van 1940 tot en met 1948 was er door de oorlog geen race). Het meest succesvolle merk in de autosportklassieker is Porsche met 19 zeges. Daarna volgen Audi (13), Ferrari (9), Jaguar (7), Bentley (6) en Toyota (5).

Tussen 2003 en 2017 reden er veel verschillende fabrikanten in de toenmalige topklasse. Audi was het eerste merk dat de race won met een dieselauto en later ook met een hybride-aangedreven bolide, nog voordat de Formule 1-auto's met hybridetechnologie reden. Jarenlang streden Audi, Porsche en Toyota om de zege in de prestigieuze Franse race.