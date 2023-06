Griezelig gezicht, maar totaal onschuldig: spinselmot bedekt bomen

Een sprookjesachtig, maar ook wat griezelig gezicht in Beneden-Leeuwen in Gelderland. Daar is een aantal wilgenbomen helemaal bedekt met een wit, zijdeachtig laagje. Het is een creatie van rupsen van de spinselmot, een nachtvlinder die eitjes legt in wilgenbomen. Het beestje maakt een spinsel om zich te beschermen tegen vogels.

In de uiterwaarden bij Beneden-Leeuwen zijn de wilgenbomen ingepakt in zijde-achtig rag. De rupsen van de spinselmot zijn los gegaan op de boom. - NOS

Puijker heeft wel vaker spinsel gezien bij de wilgen in de uiterwaarden, maar dit is ook voor hem nieuw. "Zo extreem als het dit jaar is, is het nog nooit geweest. Ik denk dat dat komt door de uitermate gunstige weersomstandigheden."

Anders dan de eikenprocessierups is deze rups niet hinderlijk. "Je kan ze gewoon over je hand, over je benen en over je kleren laten lopen", zegt Puijker. Volgens de gids kan het spinsel na een paar stevige buien ook zo weer weg zijn.