Lazio wint moeizaam van Fiorentina en blijft in spoor Juventus

Door een moeizame 2-1 overwinning op Fiorentina blijft in de Italiaanse Serie A Lazio in het spoor van koploper Juventus. De achterstand is ook na de 28ste speelronde nog vier punten.

Zowel Lazio als Fiorentina begon slordig aan de wedstrijd in Rome. Franck Ribéry onttrok zich aan het niveau en toonde in de 25ste minuut even zijn klasse. De 37-jarige Fransman dribbelde als vanouds een aantal tegenstanders voorbij en liet vervolgens Lazio-doelman Thomas Strakosha kansloos met een hard schot in de korte hoek.

De vleugelaanvaller van Fiorentina stond dit jaar lang aan de kant met een blessure, maar kan vanwege de coronapauze toch nog een aantal wedstrijden meespelen dit seizoen.