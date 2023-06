Tropisch weekend: zo word je hittefit

De komende dagen komt de temperatuur voor het eerst boven de 30 graden. De een heeft het daar veel moeilijker mee dan de ander. Waar de een bij de eerste zonnestralen al zwetend in de hoek ligt is er voor de ander nog niks aan de hand. Hoe dat komt, legt fysioloog Maria Hopman van het Radboudumc uit. Je lichaam moet zich erop instellen.

Het menselijk lichaam wil de kerntemperatuur zo veel mogelijk constant houden, gemiddeld 36,4 graden. Enzymen die bijvoorbeeld de lever-, hersen- en spierfuncties aansturen werken dan het beste. Door te zweten kan je lichaam warmte kwijt en dus je kerntemperatuur constant houden.

Dat is niet voor iedereen even makkelijk, legt Hopman uit. "Vrouwen raken moeilijker hun warmte kwijt doordat zij minder zweetklieren hebben dan mannen. Maar het zit ook in de genen of je veel of weinig zweet. Met meer zweetklieren is het voor je lijf makkelijker om de temperatuur te regelen."

Onzichtbaar transpireren

Of iemand veel of weinig zweetklieren heeft, is niet altijd aan de druppels op het voorhoofd zien. Waar de een met klotsende oksels rondloopt, kan een ander vrijwel onzichtbaar transpireren, als kleine druppeltjes meteen op de huid verdampen.

Ook het vetpercentage kan verschillen veroorzaken. Vet werkt als een isolerende laag. "Dat kan in de winter een voordeel zijn: je kerntemperatuur koelt dan minder snel af. Maar in de zomer zorgt het ervoor dat de warmte die wordt afgevoerd eerst door die isolerende laag heen moet om bij de huid te komen."

Zoek de warmte op

Je hebt het dus niet helemaal in de hand of je goed tegen de warmte kunt, maar je kunt je lichaam er wel op trainen. Ons lichaam is gemaakt om zich aan temperatuurverschillen aan te passen. Daarvoor moet je het wel activeren en zo de kans geven om aan de warmte te wennen.

"Sluit je dus niet alleen op in een koel huis of op kantoor", tipt Hopman. "Als je normaal een wandeling maakt, doe dat nu dan ook. Van een kwartier of half uur buiten lopen ga je misschien zweten, maar het zorgt er ook voor dat je lichaam aan de warmte gewend raakt. We zien in het begin van de zomer vaak ook meer mensen met warmteklachten dan later in het seizoen."

