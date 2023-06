Vanavond op tv: Nieuwe migratiedeal • Hoe slim is AI? • Orka's vallen boten aan

Hoe werkt de nieuwe migratiedeal?

Donderdag zijn de 27 Europese ministers van Asiel en Migratie het eens geworden over een nieuwe migratiedeal. In de deal staan afspraken over het opvangen, verdelen en terugsturen van migranten die in Europa aankomen.

Maar hoe werkt de nieuwe migratiedeal precies, en heeft het kans van slagen?