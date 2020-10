Mountainbikers Terpstra en Vader op het podium in Tsjechië

Mountainbiker Anne Terpstra heeft bij de WB-wedstrijden in het Tsjechische Nové Mesto knap beslag gelegd op de tweede plaats in de lange cross, de olympische discipline. De Nederlands kampioene gaf op het lastige, bergachtige parcours 31 seconden toe op de Française Loana Lecomte.

Milan Vader reed bij de mannen langdurig aan kop, maar eindigde uiteindelijk als derde op de lange cross.

De Nederlands kampioen maakte zich halverwege de race los uit de kopgroep. Alleen de Deen Simon Andreassen kon bij de Zeeuw aanhaken.

Ook Stéphane Tempier en Maxime Marotte sloten even aan, maar moesten al snel weer lossen. Vader sleurde op kop en moest na een stuurfout aanzetten om een gaatje naar Andreassen te dichten.

Marotte kon bij het ingaan van de slotronde ook opnieuw aanpikken. De Fransman versnelde, waarop Vader moest passen. Andreassen pareerde de aanval wel en ging erop en erover.

Zondag is er in Nové Mesto nog een wereldbekerwedstrijd, waarna de mountainbikers afreizen naar de WK in het Oostenrijkse Leogang.