Utrecht maakt vestiging nieuwe tabakszaken voor zeker een jaar onmogelijk

Nieuwe tabakszaken mogen zich niet langer vestigen in de gemeente Utrecht. Het besluit van de gemeente geldt in ieder geval voor het komende jaar.

Met de aanpak loopt Utrecht vooruit op landelijke maatregelen. Vanaf 1 juli 2024 is het in het hele land verboden voor supermarkten om tabak te verkopen. Daarnaast heeft de Tweede Kamer onlangs een motie aangenomen om gemeenten de bevoegdheid te geven om nieuwe tabakszaken te weren met een aanpassing van het bestemmingsplan.

"Met het landelijke verbod op verkoop in supermarkten in aantocht, voorzien we dat de markt zich verplaatst: dat ondernemers op zoek gaan naar oplossingen om na juli 2024 tóch tabak te kunnen verkopen", motiveert de Utrechtse wethouder Eelco Eerenberg (Volksgezondheid) het besluit.

Rookvrij opgroeien

De ambitie van Utrecht is dat kinderen er in 2035 rookvrij opgroeien en dat minder dan 5 procent van de inwoners nog rookt. Eerenberg hoopt daarom op meer actie van het kabinet om paal en perk te stellen aan de tabaksverkoop.

De wethouder dringt er bij staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS in een brief op aan de door de Kamer aangenomen motie snel uit te voeren. Die brief is medeondertekend door wethouders uit Rotterdam en Amsterdam.

"In Utrecht hebben we nu een grote stap gezet, op weg naar een rookvrije generatie in 2035. Daar ben ik blij mee. Maar feit is dat Nederlandse gemeenten, binnen de kaders van de Tabaks- en Rookwarenwet, momenteel geen juridische mogelijkheden hebben om het aantal tabakszaken te beperken", stelt Eerenberg.