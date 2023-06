Benzema over keuze voor Saudi-Arabië: 'Ben moslim, heb hier altijd willen wonen'

Voor de poen voetballen in Saudi-Arabië? Nee, dat was niet de belangrijkste drijfveer voor Karim Benzema bij zijn keuze voor Al-Ittihad, heeft hij duidelijk gemaakt bij zijn presentatie: "Ik ben een moslim en het is een moslimland."

De 35-jarige Fransman, vorig jaar gekozen tot wereldvoetballer van het jaar (hij kreeg de prestigieuze Ballon d'Or), besloot na veertien jaar Real Madrid te verlaten. Hij speelde 648 wedstrijden voor de Spaanse grootmacht, won er 25 prijzen en maakte liefst 354 doelpunten voor Real. Alleen Cristiano Ronaldo (450) wist vaker te scoren voor de club.

'Altijd al naar Saudi-Arabië gewild'

Afgelopen dinsdag maakte Al-Ittihad uit Saudi-Arabië wereldkundig de sterspeler binnengehengeld te hebben. Benzema gaat naar verluidt 600 miljoen euro in drie jaar opstrijken. Dat is 6,34 euro per seconde. Een astronomisch bedrag.

Benzema noemt echter een andere stimulans voor zijn keuze. "Ik heb er altijd al willen wonen. Ik ben al in Saudi-Arabië geweest en ik voel me goed daar. Het belangrijkste is dat het een moslimland is, geliefd en mooi."