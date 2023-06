Dader aanval Annecy wordt onderzocht, toestand Nederlandse peuter onduidelijk

De man die gisteren in een speeltuin peuters en volwassenen aanviel met een mes wordt psychologisch onderzocht. Nog altijd is er weinig bekend over het motief van de 31-jarige Syriër die onder anderen vier jonge kinderen verwondde.

Onder hen is ook een Nederlandse peuter van bijna twee jaar. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken kon nog niet zeggen of er contact is met de familie van het meisje en hoe de toestand van het jonge kind is.

Volgens een regeringswoordvoerder liggen twee van de vier kinderen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis, vertelde hij vanochtend bij de Franse omroep France Info. Of dat ook het Nederlandse meisje betreft, is nog niet duidelijk.

Asielaanvraag afgewezen

Gisterochtend werd de Franse stad opgeschrikt door de aanval in de speeltuin. Op beelden is te zien hoe de man rusteloos rondliep met een mes. Hij schreeuwde een paar keer "in de naam van Jezus Christus" en stak vervolgens wild om zich heen. Verschillende omstanders probeerden de man te stoppen.

Volgens de openbaar aanklager in Frankrijk is de man een Syrische asielzoeker en duidt tot nu toe niets op terrorisme. De man kreeg in 2013 in Zweden en vluchtelingenstatus en deed ook in Frankrijk een aanvraag, een paar dagen geleden werd deze aanvraag afgewezen vanwege de Zweedse status.