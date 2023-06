Geroofd Italiaans schilderij na 60 jaar teruggevonden bij veilinghuis Middelburg

Een uit een Italiaans museum geroofd schilderijtje is teruggevonden op een kunstveiling in Middelburg. Dat meldt De Telegraaf. Het werk dat in 1959 werd gestolen uit museum Civico Ala Ponzone in Cremona werd opgemerkt door een museummedewerker. Het werkje van 16 bij 22 centimeter van ongeveer 500 jaar oud werd aangeboden door veilinghuis Korendijk. Toen de medewerker van het Italiaanse museum zag dat het werd aangeboden, schakelde hij het kunstteam van de Italiaanse politie in die vervolgens hun Nederlandse collega's inschakelden. Het werk bleek bij het veilinghuis te zijn ingebracht door een man die inboedels van huizen opkocht. "Hij bleek het al een tijd in zijn bezit te hebben en wist niet meer waar het vandaan kwam. Het belangrijkste voor ons was dat het werk terug is gevonden. De Italianen waren echt dolblij", zegt Richard Bronswijk van het Team Kunstcriminaliteit van de politie in de krant.

Het veilinghuis in Middelburg waar het werk werd aangeboden - Google Maps

Het werk l'eterno Benedicente van de schilder Galeazzo Campi (1475-1536) is een afbeelding van God. De waarde wordt geschat op 5000 euro. Er is nog veel onduidelijk over de roof van het paneeltje. "Het museum kijkt nu in de archieven naar meer details over de roof", zegt Bronswijk. Het wordt waarschijnlijk wel lastig om de rovers of de opdrachtgevers van de roof te vinden, zegt Bronswijk in het NOS Radio 1 Journaal. "Zeker na zo'n lange periode is dat een probleem. Dan zijn dit soort schilderijen al in zoveel handen geweest dat het ondoenlijk wordt. En het leidt ook tot niets, omdat de verjaringstermijn van diefstal twaalf jaar is." In het museum Civico Ala Ponzone hangen ook bekende werken van Giuseppe Arcimboldo en Caravaggio. Het schilderij van Campi wordt door de carabinieri opgehaald, zegt Bronswijk. "Over de hele wereld reizen ze om hun culturele erfgoed terug te halen. Dan gaat het niet alleen om schilderijen maar ook archeologische voorwerpen uit de Romeinse tijd. Daar zijn heel trots op."