Nederlandse badeend die Hongkong verrukte keert na 10 jaar terug met vriendje

In 2013 veroverde de Nederlandse kunstenaar Florentijn Hofman de harten in Hongkong met een enorme badeend. Voor het tienjarig jubileum daarvan keert het eendje terug naar de Chinese stad en hij heeft een vriendje meegenomen.

De knalgele Double Ducks zijn 18 meter hoog en ze zijn de volgende twee weken te zien in de Victoriahaven van de stad. Volgens de kunstenaar leent Hongkong met zijn achtergrond van grijze, glazen wolkenkrabbers zich bij uitstek voor zijn felgekleurde project.

"Ik hoop dat het evenveel plezier brengt als de vorige keer. In een wereld die kampt met de pandemie, oorlogen en politieke onrust is dit het perfecte moment om dubbel geluk te brengen."

Dat zijn oorspronkelijke eendje er nu eentje bij heeft gekregen vindt Hofman een logische ontwikkeling. "Door de pandemie realiseerden we ons hoe belangrijk het is om het moment te beleven en samen te zijn", staat in een persbericht op zijn site. Hij hoopt dat de "kinderlijke verwondering" die de eendjes oproepen een kans bieden het gewone leven even te vergeten en een bijzonder moment te delen met naasten of juist onbekenden.