Primeur met BBB in Limburg: eerste provincie met coalitieakkoord

In de provincie Limburg is een coalitieakkoord bereikt. Vanavond presenteren de formateurs, informateurs en de onderhandelende partijen van BBB, VVD, CDA, PvdA en SP het akkoord, meldt de provincie. Ook worden dan de namen van de kandidaat-gedeputeerden bekendgemaakt.

Limburg is daarmee de eerste provincie waar een akkoord is bereikt na de Provinciale Statenverkiezingen van maart. In Limburg werd al aangestuurd op een coalitie van BBB, VVD, CDA, PvdA en SP. Die partijen vormen een meerderheid van 26 van de 47 zetels.

Informateur Jan Schrijen, die ook verkenner was, zei eerder al tegen L1 kansen te zien. De oorspronkelijke ambitie was om eind juni tot een akkoord te komen.