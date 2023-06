Gregorius tekent bij Seattle en mag hopen op 1.000ste honkslag in MLB

Honkballer Didi Gregorius is in de herfst van zijn carrière dicht bij een terugkeer in de Amerikaanse Major League Baseball. De 33-jarige international van het Nederlands team heeft een Minor League-contract getekend bij Seattle Mariners.

In de Minor League krijgt Gregorius de kans om zich te bewijzen en een plek in de hoofdmacht van de ploeg aan de Amerikaanse westkust af te dwingen.

De korte stop debuteerde al in 2012 in de MLB voor Cincinnati Reds. In de tien jaar die volgden speelde Gregorius ook voor Arizona Diamondbacks, New York Yankees en Philadelphia Phillies.

999 honkslagen

In die periode was hij nét niet goed voor 1.000 honkslagen. Gregorius staat op 999 en hoopt bij Seattle Mariners zijn 1.000ste honkslag te maken.