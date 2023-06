Djokovic staat er in Parijs alleen voor in strijd met de nieuwe generatie

De status van misschien wel de beste tennisser aller tijden rammelt. Maar aan de andere kant biedt dat Novak Djokovic ook weer een uitgelezen kans om orde op zaken te stellen.

Roland Garros kijkt reikhalzend uit naar de clash in de halve finales vanmiddag vanaf 14.45 uur tussen het wonderkind Carlos Alcaraz (20) en de geslepen Djokovic (36). Een directe confrontatie om de eerste plek op de wereldranglijst, maar het zou ook weleens het moment kunnen zijn waarop de nieuwe generatie definitief de macht grijpt.

Van 'De Grote Drie' van weleer is op dit moment alleen Djokovic nog over. Roger Federer is al met pensioen, van Rafael Nadal is het de vraag of hem na al zijn blessureleed nog een waardige afscheidstournee gegund is. "Toen hij bekendmaakte dat hij aan een laatste seizoen zou beginnen, voelde dat alsof ook een deel van mij stopt", zei Djokovic.

Problemen

"Ik weet hoe moeilijk het is om terug te komen", vervolgde de Serviër over de 37-jarige Nadal, die vorige week aan zijn slepende heupblessure geholpen is en nog zeker vijf maanden aan de kant staat. "Je hoopt dat geen enkele atleet een operatie hoeft te ondergaan, maar soms kan het helaas niet anders."