Wekdienst 9/6: Haringvlietbrug vanavond dicht • Oerol begint

Eerst het weer: het wordt een zonnige dag en in grote delen van het land stijgt de temperatuur naar zomerse waarden tussen 26 en 29 graden. In het zuiden en zuidoosten loopt het op naar op naar 30 graden.

Wat heb je gemist?

Oud-president Trump van de Verenigde Staten zegt op zijn socialemediakanaal Truth Social dat hij is aangeklaagd. Volgens hem heeft de aanklacht "blijkbaar" te maken met de geheime documenten die vorig jaar op zijn landgoed Mar-a-Lago in Florida zijn aangetroffen.

Trump zegt dat hij zich dinsdagmiddag (lokale tijd) moet melden in de rechtbank in Miami. Het Openbaar Ministerie heeft nog geen reactie gegeven of het bericht van Trump bevestigd. Ook zijn advocaten hebben nog niet gereageerd.

De aanklacht zelf is nog verzegeld, ook Trump heeft die nog niet ingezien. Amerikaanse media melden dat de aanklacht waarschijnlijk uit zeven punten bestaat. Uit rechtbankstukken van vorig jaar blijkt dat hij mogelijk verschillende misdrijven heeft gepleegd, waaronder obstructie, samenzwering en het illegaal bewaren van gevoelige documenten.

"De corrupte regering van Biden heeft mijn advocaten laten weten dat ik ben aangeklaagd, blijkbaar vanwege de dozen-hoax", schrijft hij. "Ik ben onschuldig!", voegde hij eraan toe.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Verslaggever Christiaan Paauwe voer mee op een reddingsboot in de overstroomde Oekraïense stad Cherson. Terwijl inwoners met rubberen bootjes worden geëvacueerd, vallen Russen de stad ongehinderd aan met granaten.