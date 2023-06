Op honderden plekken in Nederland gratis zonnebrandcrème smeren

Op honderden plaatsen in Nederland kun je deze zomer gratis zonnebrandcrème krijgen. Dit weekend is dat onder meer het geval op het Best Kept Secret-festival in de Beekse Bergen en in Stadspark Valkenberg in Breda.

Festivals, scholen, sportclubs en gemeenten installeren zonnebrandpalen om ervoor te zorgen dat iedereen zich goed kan beschermen tegen de zon.

Ziekenhuis VieCuri in Venlo-Venray voorziet in samenwerking met de KWF en verschillende gemeenten momenteel 120 basisscholen in Noord-Limburg van zonnebrandcrème.

Zonnebranddispensers

Het idee om zonnebrandcrème uit te delen ontstond vorig jaar, vertelt woordvoerder Liset Spreuwenberg. "Onze dermatoloog Karen van Poppelen kwam toen op het idee om uit de coronaperiode overgebleven desinfectiepalen om te bouwen tot zonnebranddispensers."

Dit bleek een groot succes. Al snel kwam er vraag van bedrijven uit de buurt of ze ook een zonnebrandpaal konden krijgen. "We hebben er toen een paar uitgeleend, maar we konden de vraag niet aan", aldus Spreuwenberg.

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker. Volgens Spreuwenberg is goed insmeren één van de belangrijkste manieren om die ziekte te voorkomen. "We zijn geen zonnebrandbedrijf, maar als ziekenhuis hebben wij wel de verantwoordelijkheid om de kennis te delen die we hierover hebben."

Met ze actie op de Noord-Limburgse scholen hoopt ziekenhuis Viecuri kinderen tegen de zon te beschermen en bewustzijn bij hen te creëren.

Meer dan 100 plaatsen

Sundo is een bedrijf dat zonnebrandpalen installeert in Nederland en België. Oprichter Ybe Heemskerk kwam twee jaar geleden samen met een vriend op het idee toen ze in de zon zaten. "Mijn vader heeft een paar keer te maken gehad met huidkanker, daarom vind ik het heel belangrijk om die ziekte te voorkomen", vertelt Heemskerk.

Hij merkt dat de vraag naar zonnebrandpalen de laatste tijd enorm is toegenomen en zegt dat de palen van Sundo deze zomer op meer dan 100 plaatsen in Nederland te vinden zijn. Onder de klanten bevinden zich zowel commerciële partijen als twintig gemeenten.

"Het kost geld, een paar duizend euro, maar we vinden de gezondheid van onze inwoners en bezoekers heel belangrijk", zegt Jacco Knape, wethouder van badplaats Katwijk. Hij is promotor van gratis verstrekking van zonnebrandcrème. "Voor onze toeristen vinden we het mooi, maar we zien dat mensen onbeschermd van de zon genieten en in Katwijk is dat bovengemiddeld veel en dat is niet goed."

Bomvolle zomer

Ook het bedrijf Smeerkees houdt zich bezig met de installatie van zonnebrandpalen. Medeoprichter Wouter Spackler spreekt van een bomvolle zomer.

De zonnebrandpalen van Smeerkees zijn in het hele land te vinden. "Elk weekend zitten we helemaal vol. Onze palen staan in het Westerpark in Amsterdam, maar ook op de Zwarte Cross." Naast evenementen heeft Smeerkees dertig palen op vaste locaties, zoals sportverenigingen en gemeenten.

Smeerkees wil het liefst op plaatsen staan waar mensen er niet aan denken om zonnebrandcrème mee te nemen. "Als je naar het strand gaat, ben je meestal wel goed voorbereid, maar veel mensen vergeten het als ze gewoon een dagje uitgaan", zegt Spackler.