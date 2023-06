Finale tegen Manchester City laatste klus De Vrij bij Inter? 'Nog niet zeker of ik blijf'

Inter mag dan misschien niet de meest voor de hand liggende tegenstander van Manchester City zijn in de finale van de Champions League, Stefan de Vrij is niet verbaasd dat zijn club zaterdagavond (21.00 uur) in Istanbul aantreedt.

"Ik denk dat we het hebben afgedwongen", zegt de 31-jarige verdediger. "We hebben een hele moeilijke groepsfase overleefd. Elke ronde daarna hebben we het verdiend om verder te gaan."

Toegegeven, aan de finale had ook De Vrij niet meteen gedacht in een groep met Barcelona en Bayern München. "Sowieso probeer je het stap voor stap te doen, ronde voor ronde. Dat is ons gelukt. Nu is het tijd om te oogsten en ik ben overtuigd dat het kan."

City veel beter?

Op de vraag of Engels kampioen en kersvers FA Cup-winnaar Manchester City niet veel beter is dan Inter, antwoordt De Vrij: "In het voetbal wint niet altijd de beste. Wij hebben heel veel vertrouwen in onszelf en hebben een heel sterk team. We hebben laten zien dat we hele sterke tegenstanders kunnen verslaan. Waarom zou dat in een finale ook niet kunnen?"