Champions League-finale laatste klus De Vrij bij Inter? 'Nog niet zeker of ik blijf'

Internazionale mag dan misschien niet de meest voor de hand liggende tegenstander van Manchester City zijn in de finale van de Champions League, Stefan de Vrij is niet verbaasd dat zijn club zaterdagavond (21.00 uur) in Istanbul aantreedt. "Ik denk dat we het hebben afgedwongen", zegt de 31-jarige verdediger. "We hebben een hele moeilijke groepsfase overleefd. Elke ronde daarna hebben we het verdiend om verder te gaan." Toegegeven, aan de finale had ook De Vrij niet meteen gedacht in een groep met Barcelona en Bayern München. "Sowieso probeer je het stap voor stap te doen, ronde voor ronde. Dat is ons gelukt. Nu is het tijd om te oogsten en ik ben ervan overtuigd dat het kan." City veel beter? Op de vraag of Engels kampioen en kersvers FA Cup-winnaar Manchester City niet veel beter is dan Inter, antwoordt De Vrij: "In het voetbal wint niet altijd de beste. Wij hebben heel veel vertrouwen in onszelf en hebben een heel sterk team. We hebben laten zien dat we hele sterke tegenstanders kunnen verslaan. Waarom zou dat in een finale niet ook kunnen?"

Champions League-finale bij de NOS De finale van de Champions League tussen Internazionale en Manchester City begint zaterdagavond om 21.00 uur is via een liveblog te volgen op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen op NPO Radio 1. In de Studio Sport-uitzending van 23.30 uur op NPO 1 is een samenvatting te zien.

In de zomer van 2020 werd De Vrij uitgeroepen tot beste verdediger van de Serie A. Hij bleef onder meer Napolitaan Kalidou Koulibaly en Juventus-verdedigers Matthijs de Ligt en Leonardo Bonucci voor. Reserve Maar er is veel veranderd in Milaan: De Vrij is niet meer zeker van een basisplaats. Van de laatste zes competitiewedstrijden stond hij vier keer in de basisopstelling en begon hij twee keer op de bank. In de twee ontmoetingen met AC Milan (in de halve finale van de Champions League) was hij twee keer reserve. De Vrij: "Ik heb de afgelopen periode best mijn wedstrijden meegepakt, maar natuurlijk wil ik meer spelen. Het zijn de keuzes die de trainer maakt. De duels die ik krijg, probeer ik zo goed mogelijk in te vullen. Dat lukt goed. Meer kun je niet doen."

Afbeelding ter illustratie - Getty Images

Voor de finale rekent De Vrij nergens op. "Ik laat het op me afkomen en ga zorgen dat ik overal klaar voor ben." 'Nog niet zeker' Over zijn toekomst bij Inter hult hij zich in spreekwoordelijke nevelen: "Of ik blijf, is nog niet zeker. Wel zeker is dat ik het hier naar mijn zin heb en dat de club en ik in gesprek zijn. Ik heb vertrouwen in mezelf. Daar ga ik altijd eerst vanuit en dan zijn er verder allerlei overwegingen die je meeneemt in je keuzes. Speeltijd is er daar één van. Na de finale komt er meer duidelijkheid."