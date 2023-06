Explosies bij horecazaak Arnhem waar verdacht pakketje lag

In Arnhem zijn er vannacht twee explosies geweest in een winkelcentrum in het zuiden van de stad. Rond 03.45 uur kreeg de politie meldingen van harde knallen.

Een van de explosies vond plaats bij een horecazaak waar gisterochtend ook een verdacht pakketje was aangetroffen. De politie meldt dat het onderzoek doet naar een verband tussen de twee zaken.

Bij een naastgelegen pand vond er rond datzelfde tijdstip ook een explosie plaats. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen. De politie doet onderzoek en heeft de plek afgezet.

Bedrijven gesloten

Omroep Gelderland meldde gisteravond dat de twee zaken waar een verdacht pakketje werd gevonden per direct zijn gesloten op last van burgemeester Marcouch. De zaken mogen twee weken lang niet open. De pakketjes zijn gisterochtend verwijderd. Het is niet bekend wat erin zat.

De burgemeester liet weten dat de veiligheid van bewoners, winkeliers en bezoekers voor hem altijd voorop staat. "Ons doel is de rust en openbare orde in de wijk terug te brengen. Mocht dat nodig zijn, dan trek ik de APV-exploitatievergunning in en wellicht ook de alcoholwetvergunning", zei hij tegen de omroep.

Een van de twee bedrijven kreeg in 2021 al een waarschuwing van Marcouch omdat de veiligheid van omwonenden in het geding zou zijn. In 2020 vonden daar vechtpartijen plaats en was er een brand.