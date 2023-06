Trump: aangeklaagd om thuis opgeslagen geheime documenten

Oud-president Trump van de Verenigde Staten zegt op zijn socialemediakanaal Truth Social dat hij is aangeklaagd. Volgens hem heeft de aanklacht "schijnbaar" te maken met de geheime documenten die vorig jaar op zijn landgoed Mar-a-Lago in Florida zijn aangetroffen.

Trump zegt dat hij zich dinsdagmiddag (lokale tijd) moet melden in de rechtbank in Miami. Het Openbaar Ministerie heeft nog geen reactie gegeven of de woorden van Trump bevestigd. Ook zijn advocaten hebben nog niet gereageerd.

De aanklacht zelf is nog verzegeld, ook Trump heeft die nog niet ingezien. Amerikaanse media melden dat de aanklacht waarschijnlijk uit zeven punten bestaat. Uit rechtbankstukken van vorig jaar blijkt dat hij mogelijk verschillende misdaden heeft gepleegd, waaronder obstructie, samenzwering en het illegaal bewaren van gevoelige documenten.

"De corrupte regering van Biden heeft mijn advocaten laten weten dat ik ben aangeklaagd, schijnbaar vanwege de dozen-hoax", schrijft hij. "Ik ben onschuldig!", voegde hij eraan toe.

Strafrechtelijk onderzoek

Gisteren werd duidelijk dat hij onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek, maar van een aanklacht was nog geen sprake. Hij zou vertrouwelijke documenten uit het Witte Huis naar zijn privéverblijven hebben meegenomen. Daarnaast zou hij hebben geprobeerd te verhinderen dat de autoriteiten de documenten zouden vinden.

In augustus vorig jaar haalden federale autoriteiten zo'n 13.000 documenten weg van het landgoed van Trump in Florida. Ongeveer honderd van die stukken waren aangemerkt als geheim. Volgens Trump had hij die classificatie van de documenten gehaald in zijn tijd als president, maar voor die bewering heeft hij nooit bewijs geleverd.

Andere zaken

Tegen Trump lopen meerdere rechtszaken en onderzoeken. Hij is de eerste oud-president ooit die strafrechtelijk is aangeklaagd. Zo wordt hij al vervolgd voor illegale betalingen aan porno-actrice Stormy Daniels.

Ook onderzoekt de staat Georgia al ruim twee jaar of Trump illegaal druk uitoefende op beambten om de verkiezingen te winnen. Bovendien bleek zijn zakenimperium dit jaar schuldig aan belastingontduiking en loopt er nog een onderzoek naar zijn rol bij de Capitoolbestorming in januari 2021.

Daarnaast verloor Trump laatst een civiele rechtszaak van schrijfster E. Jean Carroll die hem beschuldigde van seksueel misbruik. De oud-president moet haar omgerekend 4,6 miljoen euro aan schadevergoeding betalen.