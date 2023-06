Ziekteverzuim relatief hoog, maar lager dan eerste kwartaal 2022

Het ziekteverzuim onder werknemers was 5,7 procent in het eerste kwartaal van 2023. Dat is minder dan in dezelfde periode vorig jaar (6,3 procent), maar was nog hoger dan het gemiddelde van de afgelopen jaren, blijkt uit cijfers van het CBS.

Deze eeuw lag het ziekteverzuim in het eerste kwartaal meestal ruim onder de 5 procent en nu dus erboven. Het verzuim is het hoogst in de zorg en de kinderopvang (8,1 procent) en het laagst in de financiële dienstverlening (3,4 procent).

Binnen de zorg en kinderopvang is het verzuim het hoogst in de branche verpleging, verzorging en thuiszorg met 9,6 procent. In geen enkele bedrijfstak was het verzuim in het eerste kwartaal van dit jaar hoger dan in dezelfde periode in 2022.

Verzuimcijfers worden nooit vergeleken met opeenvolgende kwartalen, maar met dezelfde kwartalen uit voorgaande jaren vanwege het seizoenseffect. In de winter ligt het verzuim hoger dan in de zomer.

Vooral griep en verkoudheid

In heel 2022 lag het verzuim op 5,6 procent, wat betekent dat van de duizend te werken dagen er 56 verzuimd werden. In 2021 lag het percentage op 4,9 procent.

Volgens het CBS was er niet eerder zo'n grote toename gemeten. Dat kwam vooral door de stijging van het verzuim in het eerste kwartaal van vorig jaar, toen corona nog voor een piek zorgde.

De meeste mensen die zich ziekmeldden in 2022 deden dat vanwege griep, verkoudheid of een andere virusinfectie zoals corona. Ook psychische klachten, overspannenheid en een burn-out werden vaak genoemd als reden. Van alle werknemers zegt 12 procent nog nooit te hebben verzuimd.