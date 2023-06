VS en Verenigd Koninkrijk eens over nieuw plan: economisch nauwer samenwerken

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn het eens geworden over een plan om economisch beter samen te werken. President Biden en premier Sunak ondertekenden vandaag een 'Atlantische Verklaring' in het Witte Huis. Met het plan willen de twee landen onder meer tegenwicht kunnen bieden aan Rusland en China.

Zo willen de twee landen nauwer samenwerken op het gebied van technologie, zoals AI, schone energie en innovatie. Sunak noemt de verklaring een "actieplan voor de toekomst van onze samenwerking" en belooft dat die zal zorgen voor een sterkere economie en nieuwe banen.

De landen willen onder meer samenwerken om de toeleveringsketens voor belangrijke mineralen te verbeteren, die nodig zijn voor bijvoorbeeld de productie van accu's in elektrische auto's.

Veranderende wereld

Biden en Sunak gaven na afloop van hun overleg een gezamenlijke persconferentie. "We hebben het gehad over hoe we ons partnerschap kunnen blijven aanpassen en upgraden om ervoor te zorgen dat onze landen voorop blijven lopen in een snel veranderende wereld", zei Biden.

Volgens Sunak is de economische relatie tussen de VS en het VK "niet eerder zo sterk geweest", schrijft de BBC. Dat beaamde ook president Biden.

Sunak is voor het eerst in Washington sinds hij in oktober de Britse premier werd.

'De grootste veranderingen'

"Onze economieën maken misschien wel de grootste veranderingen door sinds de industriële revolutie," zegt Sunak, "aangezien nieuwe technologieën ongelooflijke kansen bieden, maar onze tegenstanders ook meer tools geven." Volgens de Britse premier is het dan ook logisch om "naar elkaar te kijken om aan een sterkere economische toekomst te bouwen".

Van tevoren hadden ze ook aangekondigd dat ze het zouden hebben over de oorlog in Oekraïne en de vrede in Noord-Ierland. Beide landen bevestigden dat ze Oekraïne op de lange termijn blijven steunen.