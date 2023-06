Rus omgekomen door aanval van haai in Egypte

Door een aanval van een haai in de Rode Zee in Egypte is een Rus om het leven gekomen. Het zou gaan om een man van in de twintig.

De Rus is volgens de Egyptische autoriteiten doodgebeten door een tijgerhaai nabij de populaire badplaats Hurghada. Volgens het Russische persbureau TASS woonde de man permanent in Egypte en was hij geen toerist.

Op een video die op sociale media rondgaat, is te zien hoe de haai om de zeer onrustige man cirkelt. Daarna slaat de haai toe, en verdwijnt de man onder water. Er is nog wat gespetter te zien en de vin van de haai komt nog een paar keer boven. Een toegesnelde boot komt te laat voor de hulp.

Haai gevangen

De haai is door de autoriteiten gevangen en het dier wordt onderzocht in het laboratorium. Er is vanwege de haaienbeet een groot gebied afgezet. Ook is er een verbod ingesteld voor verschillende watersporten zoals zwemmen en snorkelen.

Aanvallen van haaien komen in het Egyptische deel van de Rode Zee maar heel weinig voor. Rond Hurghada waren er vorig jaar wel twee aanvallen. Binnen een paar dagen stierven een Oostenrijkse en Roemeense toerist. Het gebied is populair onder duikers en snorkelaars.