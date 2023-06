Schouten scherpt op NK langebaan eigen Nederlandse record weer aan

Zwemster Tes Schouten heeft voor de derde keer dit jaar het Nederlands record op de 200 meter schoolslag aangescherpt. De 22-jarige kwam bij de NK langebaan in Amersfoort tot een tijd van 2.21,71.

Schouten haalde opnieuw een halve seconde af van de toptijd die ze in april bij de Eindhoven Qualification Meet zwom: 2.22,21. Eerder dit jaar tikte de zwemster uit Bodegraven in het Franse Saint-Germain-En-Laye aan in 2.23,28, waarmee ze ook al sneller was dan ooit tevoren en voor het eerst onder de olympische limiet van Parijs (2.23,91) dook.

Schouten bereidt zich voor op de weredlkampioenschappen in het Japanse Fukuoka, van 14 tot en met 30 juli.