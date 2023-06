Sparta laat in blessuretijd overwinning op Twente uit handen glippen

Op Het Kasteel zagen ze zichzelf al door Europa trekken, want lang stond Sparta donderdagavond op voorsprong in het eerste van twee duels met FC Twente om het laatste Europese ticket. Diep in blessuretijd ging het toch nog mis, toen Ramiz Zerrouki de gelijkmaker binnenkopte. Komende zondagmiddag (14.30 uur) is het beslissende duel in Enschede. FC Twente rolde afgelopen zondag nog Heerenveen op in Enschede (4-0), nadat het enkele dagen ervoor ook in Friesland had gewonnen. Vaak met vliegensvlug combinatiespel, soms met een beeldschone goal, zoals het afgelopen weken vaker had laten zien. Maar op Het Kasteel liep het in Rotterdam allemaal niet zo soepel. Kansen hadden de Tukkers voor rust zeker wel, via spits Manfred Ugalde of de tandem Joshua Brenet-Vaclav Cerny. De Nederlandse back vond de rappe Tsjechische vleugelspeler een enkele keer met een subtiel passje, maar doelman Nick Olij, de paal of Sparta-captain Bart Vriends stonden steeds in de weg.

Sparta, dat vorig seizoen nog tegen degradatie vocht, kwam zelf niet verder dan een schot van Koki Saito dat voorlangs suisde. Of een matig geraakte halfvolley van Arno Verschueren. Met de rust in zicht zette Twente een tandje bij, maar het kwam niet tot een grote kans. De wedstrijd was in de minuten daarvoor zelfs al erg tam, misschien zelfs een beetje saai, geworden. Maar enkele seconden na rust sloeg alles om. Toen Saito heel licht de knie van Cerny voelde en wel heel graag ging liggen, wees scheidsrechter Jeroen Manschot direct naar de stip. Geen twijfel mogelijk, zo oordeelde hij, en ook de VAR hield zich stil. Vito van Crooij bleef vanaf de stip oog in oog met Lars Unnerstall ijzig koel: 1-0. Twentse belegering Een Twentse belegering van Het Kasteel was aanstaande. Het tempo ging omhoog en ze kleunden feller de duels in, wat Michal Sadilek geel en een schorsing voor de return opleverde, maar echt grote kansen leverde het offensief niet op. Bekijk hier de reacties van trainers Ron Jans en Maurice Steijn:

Lange tijd bleef het bij afstandsschoten van Sadilek en Cerny, waarna Sparta ook doorhad: hier valt nog wat meer te halen dan een 1-0 zege. De Spartanen verlieten hun stellingen en trokken ten aanval. Met kansen tot gevolg, zoals een kopbal die net voorlangs vloog en een penibele situatie na een slappe terugspeelbal op Unnerstall. Door het ontregelende spel van Sparta was Twente het sprankelende van de afgelopen weken allang kwijtgeraakt ergens in de eerste helft, maar toch trok het nog een keer naar voren in de slotminuten. Geen sierlijk combinatiespel, maar pompen, allerlei alles-of-niets-pogingen, in de vijf minuten tellende blessuretijd. Bekijk hier de reacties van doelpuntenmakers Zerrouki en Van Crooij:

Bekijk de reacties van doelpuntenmakers Ramiz Zerrouki en Vito van Crooij na de 1-1 in het eerste van twee duels tussen Sparta en FC Twente in de finale van de play-offs om het laatste ticket voor Europees voetbal. - NOS