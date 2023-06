FIFA past beloningen WK aan, ruim 250.000 euro per speelster die finale wint

Het FIFA-besluit komt nadat er de afgelopen jaren al veel discussie over gelijke beloning voor mannen en vrouwen is geweest.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino is trots. "Onder dit ongekende nieuwe model kan elke individuele speler van het WK nu volledig rekenen op een vergoeding."

De speelsters van de uiteindelijke wereldkampioen ontvangen per persoon 270.000 Amerikaanse dollar (ruim 250.000 euro). Voor de bond van het winnende land ligt 4.290.000 Amerikaanse dollar (bijna 4 miljoen euro) klaar.

De wereldvoetbalbond FIFA is kort voor het WK voor vrouwen met een nieuw beloningsstelsel gekomen. Niet alleen voor de deelnemende voetbalbonden en teams ligt geld klaar, voortaan krijgen ook de voetbalsters individueel betaald. De FIFA hoopt hiermee het vrouwenvoetbal nog verder te ontwikkelen.

In dat opzicht zijn de beloningen voor vrouwen nog lang niet gelijk aan die van de mannen.

De Argentijnse voetbalbond ontving 40 miljoen euro nadat de mannen eind december het WK in Qatar hadden gewonnen. De totale prijzenpot bij de mannen bedroeg een kleine 440 miljoen euro. Bij het laatste WK voor vrouwen in 2019 ontvingen de Amerikanen ongeveer 4 miljoen euro, uit een prijzenpot van 30 miljoen euro.

Een groep van 150 professionele voetbalsters heeft in oktober een brief gestuurd waarin de FIFA wordt opgeroepen om bij het WK voor vrouwen evenveel prijzengeld uit te keren als bij de mannen.

Toch is Infantino opgetogen. "Het wereldwijde salaris van vrouwelijke profvoetballers is ongeveer 14.000 dollar per jaar, dus de bedragen die bij het WK worden toegewezen zullen een reële en betekenisvolle impact hebben op de levens en carrières van deze speelsters."

Het WK in Australië en Nieuw-Zeeland begint op 20 juli, op 20 augustus is de finale in Sydney. Oranje heeft zich geplaatst voor het eindtoernooi.