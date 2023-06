Hockeysters boeken ruime Pro League-zege op Australië met beter lopende strafcorner

De Nederlandse vrouwen speelden de afgelopen maanden geen Pro League-duels, waardoor de ploeg van bondscoach Paul van Ass nog flink wat wedstrijden in te halen heeft; in de komende vier weken speelt Oranje maar liefst tien wedstrijden in de Pro League.

Woensdag hervatten de Oranjevrouwen het landentoernooi met een 4-0 zege op China. Een dag later stond het duel met de koploper in de Pro League op het programma, al geeft de stand een wat vertekenend beeld, omdat Australië al zeven wedstrijd meer heeft gespeeld dan Oranje.

De Nederlandse hockeysters zijn ook na het zesde duel in de Pro League nog zonder puntenverlies. In Eindhoven werd Australië met maar liefst 7-2 verslagen.

Australië begon agressief aan het duel in Eindhoven. Dat leverde na vier minuten een eerste treffer op. Daarna nam Oranje de regie over. Yibby Jansen maakte de gelijkmaker uit een strafcorner en een paar minuten later leek het ook 2-1 te worden, maar die treffer telde niet omdat de bal een fractie van een seconde na het pauzesignaal de lijn over ging, zo oordeelde de arbitrage na het terugkijken van de beelden.

Strafcorner loopt beter

Aan het begin van het tweede kwart kwam Oranje alsnog op voorsprong nadat Frédérique Matla een strafbal benutte. Waar de strafcorner woensdag tegen China niet succesvol was, begon die nu stukken beter te lopen. Jansen pushte nog een keer raak en Pien Dicke goochelde de bal ook binnen, waardoor Nederland met een comfortabele 4-1 voorsprong de rust in ging.

Na rust deed Ambrosia nog wel wat terug met haar tweede goal namens Australië. Nederland stelde daar evenwel velddoelpunten van Dicke en Matla tegenover. Het slotwoord was aan Jansen met haar derde rake corner.