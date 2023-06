EU-ministers bereiken na jaren doorbraak over asiel en migratie

De 27 Europese ministers van Asiel en Migratie zijn het in Luxemburg eens geworden over een migratiedeal. De afspraken gaan over het opvangen, verdelen en terugsturen van migranten die in Europa aankomen.

Het akkoord wordt gezien als een belangrijke doorbraak, omdat de landen het hierover jarenlang niet eens konden worden.

Alle Europese ministers van Asiel kwamen vandaag bij elkaar in Luxemburg om te onderhandelen, onder wie ook staatssecretaris Eric van der Burg. Na urenlange onderhandelingen werden ze het eens over twee voorstellen van de Europese Commissie. Nadere details zijn nog niet bekend.

Het ene plan ging over de verdeling van asielzoekers over Europese landen. Daarin staat dat landen mogen kiezen om migranten over te nemen uit 'aankomstlanden' als Italië en Griekenland, of om te betalen per migrant die niet wordt overgenomen. Landen moeten dan 20.000 euro betalen per asielzoeker. Dat bedrag gaat naar de landen waar de meeste migranten aankomen.

Het andere voorstel ging over de zogenoemde grensprocedure, die moet gaan gelden voor alle asielzoekers die aankomen zonder identiteitspapieren en voor asielzoekers die weinig kans maken op asiel. Als ze uit relatief veilige landen komen, worden ze opgesloten. In de procedure wordt gekeken of ze recht hebben op asiel. Als dat niet zo is, worden ze teruggestuurd.

Het is nu nog niet duidelijk wat er precies is afgesproken.