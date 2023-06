EU-doorbraak over migratie: check aan buitengrens en gedwongen solidariteit

Het ene voorstel ging over de zogenoemde grensprocedure, die moet gaan gelden voor alle asielzoekers die aankomen zonder identiteitspapieren en voor asielzoekers die weinig kans maken op asiel. Als ze uit relatief veilige landen komen, zoals Marokko of Algerije, worden ze opgesloten. In de procedure wordt gekeken of ze toch recht hebben op asiel. Als dat niet zo is, worden ze teruggestuurd.

Het akkoord wordt gezien als een belangrijke doorbraak, omdat de landen het hierover jarenlang niet eens konden worden. Alle Europese ministers van Asiel kwamen vandaag bij elkaar in Luxemburg, onder wie ook staatssecretaris Eric van der Burg. Na urenlange onderhandelingen werden ze het eens over twee voorstellen.

De 27 Europese ministers van Asiel en Migratie zijn het in Luxemburg eens geworden over een migratiedeal. De afspraken gaan over het opvangen, verdelen en terugsturen van migranten die in Europa aankomen.

Er moet nog onderhandeld worden over de plannen in het Europese Parlement. Naar verwachting moet er volgend voorjaar een definitief akkoord komen.

Het laatste pijnpunt van de onderhandelingen was de vraag waar afgewezen migranten naartoe gestuurd mogen worden. Migranten zouden alleen naar een land gestuurd mogen worden waar ze een band mee hebben, zoals hun geboorteland. Maar Italië wilde dat die criteria ruimer werden, en dat migranten ook naar een ander land gestuurd mogen worden, zoals een land in Noord-Afrika waar ze op een boot zijn gestapt. Italië heeft op dit punt zijn zin gekregen. Ook voor Nederland was dit een belangrijk punt; Nederland was het met Italië eens.

Het andere voorstel ging over de verdeling van asielzoekers over Europese landen. Landen krijgen nu te maken met 'verplichte solidatiteit': ze moeten migranten overnemen uit 'aankomstlanden' als Italië en Griekenland, of ervoor kiezen om te betalen voor elke per migrant die niet wordt overgenomen. Landen moeten dan 20.000 euro betalen per asielzoeker. Dat bedrag gaat naar de landen waar de meeste migranten aankomen.

Correspondent Europese Unie Kysia Hekster:

"Nederland noemt het een belangrijke stap, Duitsland betitelt het als historisch. Dat het na al die jaren gelukt is om zoveel verschillende belangen bij elkaar te krijgen is echt bijzonder. Want al die tijd was er vooral veel onderling onbegrip en ruzie. Zo vond Italië dat het er te veel alleen voor stond, omdat daar de meeste asielzoekers aankomen en dat andere landen niet solidair waren. Terwijl Nederland vond dat Italië zijn verantwoordelijkheid niet genoeg nam, omdat asielzoekers vanuit Italië door konden reizen naar landen als Nederland, zonder dat duidelijk was of ze wel recht hadden op asiel.

Nu is het toch gelukt om voldoende vertrouwen te vinden in een nieuw plan. Ook voor Nederland is dit een belangrijk akkoord. Het kabinet heeft steeds gezegd dat een Europese oplossing nodig is om de instroom van asielzoekers naar beneden te krijgen. Met dit akkoord van de EU-landen is er een doorbraak, maar voor er een akkoord is moet ook nog onderhandeld worden met het Europees Parlement."