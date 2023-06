Maandelijkse energierekening voor steeds meer huishoudens omlaag

Nederlanders betalen maandelijks gemiddeld een lager voorschotbedrag voor energie dan een half jaar geleden. Voor huishoudens bedroeg het gemiddelde termijnbedrag voor gas en licht in mei 182 euro, in december toen de energieprijzen op z'n hoogst waren was dat gemiddeld 212 euro. Dat blijkt uit een analyse door ING van de transactiedata en betalingen aan energieleveranciers door klanten van de bank.

Ook de netwerkbeheerkosten zijn flink hoger dan in 2022. Zo rekent netbeheerder TenneT extra kosten voor het stabiel houden van het stroomnetwerk, een onbalanspremie voor het wisselvallige aanbod van zonne- en windenergie. Een gemiddeld huishouden betaalt daar nu tot 120 euro per jaar voor, tegen 30 euro een paar jaar geleden. Zaken dus die energie juist weer duurder maken.

Per saldo daalt het gemiddelde maandelijks voorschotbedrag, maar dat betekent niet dat het maandelijkse bedrag voor alle huishoudens afneemt. Vier op de tien huishoudens betaalden in mei een lager bedrag vooruit aan hun energieleverancier dan in december. De groep 'dalers' betaalde in mei gemiddeld 115 euro per maand minder dan in december. Ongeveer een kwart van de huishoudens betaalt nog vrijwel even veel als in december.

Drie op de tien huishoudens betaalden in mei juist een hoger voorschotbedrag. Volgens ING-econoom Marten van Garderen zijn dat wellicht huishoudens die een te laag termijnbedrag hadden dat moest worden bijgesteld. Of huishoudens van wie het goedkope meerjarige vaste energiecontract is afgelopen en die nu een veel duurder variabel energiecontract hebben. Het gemiddeld termijnbedrag in de groep 'stijgers' is 65 euro hoger dan eind vorig jaar.

De daling van de termijnbedragen zal zich de komende tijd voortzetten, is de verwachting van ING. "Een mooie opsteker voor de koopkrachtontwikkeling en de bestedingen van consumenten", aldus Van Garderen.