Dit weekend zomerse temperaturen: meer openbaar vervoer naar stranden

Vanaf morgen rijden vanwege het warme weer extra treinen tussen Haarlem en Zandvoort en tussen Amsterdam en Zandvoort. Ook op andere trajecten richting de kust worden dit weekend meer ritten gemaakt en extra materieel ingezet door vervoersmaatschappijen.

"Op het moment dat het ruim boven de 20 graden wordt, kijken we of we extra treinen in kunnen zetten", laat een woordvoerder van de NS weten. "We doen dat alleen als het echt nodig is met het oog op de krapte bij ons personeel. Daar waar we de meeste reizigers verwachten, zetten we de meeste treinen en personeel in."

Dat is dit weekend dus op het traject naar Zandvoort. De NS roept op om niet via Amsterdam met de directe trein naar Zandvoort te gaan, maar via Haarlem te reizen. "Dan heb je de meeste kans op een zitplaats. De reistijd is ongeveer even lang maar het reiscomfort een stuk groter", zegt de woordvoerder.

De extra treinen van Amsterdam en Haarlem richting Zandvoort rijden op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 09:30 uur en 22:00 uur.

Speciale tram

Vanuit Den Haag wordt op zaterdag en zondag de Strandexpress ingezet door vervoersmaatschappij HTM. Dat is een speciale tram van station Den Haag Holland Spoor naar het strand van Scheveningen.

In Rotterdam rijden op zaterdag en zondag extra metro's naar het recent geopende station bij het strand van Hoek van Holland.

Voor vervoerder Connexxion is het door het personeelstekort geen optie om dit weekend extra bussen in te zetten richting de kust in bijvoorbeeld Noord-Holland-Noord en Haarlem-IJmond, laat het bedrijf weten.

Op dit kaartje zie je hoe warm het de komende dagen wordt: