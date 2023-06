Maandenlang geen trein naar Londen, kan dat niet anders?

Door een verbouwing volgend jaar op station Amsterdam Centraal zal de passagiersterminal van de hogesnelheidslijn naar Londen, de Eurostar, slecht bereikbaar worden. Daardoor is er geen ruimte voor paspoort- en bagagecontrole en zal de Eurostar vanaf juni 2024 maandenlang niet rijden. Vandaag heeft de Tweede Kamer over de zaak gedebatteerd.

Scenario 2 - Een tijdelijke terminal

Een ander idee is dat er douane komt in een tijdelijke terminal. Die zou in de Amstelpassage moeten komen, een verbinding tussen de noord- en zuidkant van het station met winkels. Voor NS International is dat een oplossing, zo lang passagiers met een lift of roltrap op het perron kunnen komen, wat nu niet het geval is.

ProRail denkt dat een tijdelijke terminal een kansrijke oplossing is, maar benadrukt dat het verloop van de renovatie onvoorspelbaar is. Daardoor is nog onduidelijk of in dit scenario terminal en perron constant bereikbaar blijven. Door die onzekerheid is dit voor Eurostar geen optie. Ook ProRail is hier niet voor.