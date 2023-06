Volleyballers spelen rommelig Nations League-duel tegen Cuba, maar winnen wel

De Nederlandse volleybalmannen hebben hun tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. Na de nederlaag tegen de Verenigde Staten was Oranje in drie sets (28-26, 25-23, 25-18) te sterk voor Cuba, dat een plek lager op de wereldranglijst staat.

De verloren wedstrijd tegen de VS was van een hoog niveau, dit keer verliep het duel een stuk rommeliger. Beide ploegen waren daar debet aan en ook de warrige arbiter deelde mee in de malaise. Oranje schonk Cuba in de eerste set liefst 13 punten door fouten, waaronder twee keer een opslag na de serviceklok, maar de set werd wel binnengesleept.

Het spel werd in het vervolg iets beter en dankzij onder meer de 22 punten van Nimir Abdelaziz gunde de nummer 12 van de wereld de nummer 13 geen enkele set.

Duitsland en Argentinië

Oranje, dat vorig seizoen knap de kwartfinales haalde in de Nations League, speelt deze week in Ottawa nog tegen Duitsland (vrijdag) en Argentinië (zondag).